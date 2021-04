Post Arsenal-Slavia Praga | le voci degli allenatori

(Di venerdì 9 aprile 2021) Nel, match di andata valido per i quarti di finale di Europa League terminato con il punteggio di 1-1 per le reti di Pepe e Holes, sono intervenuti in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Arteta e Trpisovskj: cosa ha detto Arteta? Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, è deluso del risultato che compromette la qualificazione, ma sa che è ancora tutto aperto: “Avevamo la partita sotto controllo, eravamo riusciti a segnare dopo aver sprecato buone occasioni. Abbiamo gestito male alcuni palloni e ci siamo abbassati troppo concedendo l’angolo dal quale è nato il pareggio. Sapevamo di avere la possibilità di cambiare la partita con cinque sostituzioni . Era il momento giusto per farle e ...

daniloantonazzo : @FcInterNewsit Beh certo... #Hakimi all'Arsenal #Lautaro e #Lukaku al Barcellona... Altro? A già, i debiti ed i pr…

