Paola Di Benedetto | confidenze | “Con Fede 3 anni di delusioni e successi”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 9 aprile 2021) Musica L’influencer fa un bilancio della storia con il cantante: “Alti e bassi, ma sempre insieme” Pubblicato su 9 Aprile 2021 Tempo di bilanci, riflessioni e nuovi progetti perDirico Rossi, ex artista del duo Benji&. L’influencer, vincitrice del Grande Fratello Vip 4, con un lungo post su Instagram ha fatto il punto dei tretrascorsi al fianco del cantante che proprio nelle scorse ore ha esordito da solista nel mercato musicale, pubblicando il singolo ‘Pesche‘. Un brano leggero e spensierato, spiega, che nota come lo stile del pezzo si addica al carattere del compagno con il quale ha vissuto alti e bassi durante la relazione. Nonostante tutto, però, ha trionfato sempre la voglia di non ...