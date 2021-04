Napoli, dubbio verso la Samp: chi fra Rrahmani, Manolas o Maksimovic? (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Napoli prende forma in vista della Sampdoria: scelto il difensore che farà coppia in difesa con Koulibaly. Le ultime Gennaro Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del match contro la Sampdoria, in programma domenica allo stadio Ferraris. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SampDORIA VAI SU SampNEWS24 In coppia con Kalidou Koulibaly, al centro della difesa del Napoli, giocherà Amir Rrahmani. L’ex Verona ha battuto la concorrenza di Kostas Manolas e Nikola Maksimovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilprende forma in vista delladoria: scelto il difensore che farà coppia in difesa con Koulibaly. Le ultime Gennaro Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del match contro ladoria, in programma domenica allo stadio Ferraris. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLADORIA VAI SUNEWS24 In coppia con Kalidou Koulibaly, al centro della difesa del, giocherà Amir. L’ex Verona ha battuto la concorrenza di Kostase Nikola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

