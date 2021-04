L’ultima stagione di Lucifer sarà “dolce e personale”, secondo gli showrunners è un degno addio ai fan (Di venerdì 9 aprile 2021) La sesta e ultima stagione di Lucifer sarà “ampiamente diversa” dal quinto ciclo di episodi. A svelarlo sono gli showrunners, che anticipano un capitolo conclusivo come una lettera d’addio ai fan. Con la seconda metà della quinta stagione attesa per il mese di maggio, Joe Henderson ha rivelato cosa il pubblico deve aspettarsi dal finale. E “inaspettato” è la parola d’ordine. In una recente intervista con wordballoon, il co-showrunner ha ammesso di amare sia la seconda parte della quinta, che L’ultima stagione per diversi motivi. “La stagione 5B è grande ed epica; la sesta stagione è dolce e personale”, ha spiegato. “Non so nemmeno come confrontarli. Sono così ampiamente diverse, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) La sesta e ultimadi“ampiamente diversa” dal quinto ciclo di episodi. A svelarlo sono gli, che anticipano un capitolo conclusivo come una lettera d’ai fan. Con la seconda metà della quintaattesa per il mese di maggio, Joe Henderson ha rivelato cosa il pubblico deve aspettarsi dal finale. E “inaspettato” è la parola d’ordine. In una recente intervista con wordballoon, il co-showrunner ha ammesso di amare sia la seconda parte della quinta, cheper diversi motivi. “La5B è grande ed epica; la sesta”, ha spiegato. “Non so nemmeno come confrontarli. Sono così ampiamente diverse, ...

