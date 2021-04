Il bomber come negli anni '90: puntare su modelli unisex e giocare con i contrasti (Di venerdì 9 aprile 2021) Corto o dal taglio over. College modello varsity o aviatore alla Top Gun. Il bomber torna protagonista tra le giacche primavera estate 2021. E oggi come negli anni ’90 è sinonimo di stile. Il segreto per abbinare il mitico giubbotto senza sembrare appena uscite dall’Università? puntare su modelli unisex e giocare con i contrasti, grazie ad outfit primaverili semplici e versatili che seguono da vicino le tendenze di stagione. 5 outfit con il bomber PE21 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 aprile 2021) Corto o dal taglio over. College modello varsity o aviatore alla Top Gun. Iltorna protagonista tra le giacche primavera estate 2021. E oggi’90 è sinonimo di stile. Il segreto per abbinare il mitico giubbotto senza sembrare appena uscite dall’Università?sucon i, grazie ad outfit primaverili semplici e versatili che seguono da vicino le tendenze di stagione. 5 outfit con ilPE21 guarda le foto ...

