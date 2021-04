Gotti | “Da Ubi a Bper | ma ancora accanto ai territori | pronti a sostenere la ripresa”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 aprile 2021) Una vita trascorsa in banca, dalla Popolare di Bergamo ad Ubi, ora Lucaè direttore regionale diBanca. Una realtà che raggruppa molte filiali e sportelli sulo bergamasco.racconta la sua esperienza di questo passaggio e fa una previsione per il futuro prossimo dell’economia: “Sarà unaprogressiva e noi comeBanca siamoper stare al fianco di imprese e famiglie”. Direttore Luca, una vita in banca da Ubi a. Questo passaggio è stato indolore? Il passaggio che mi riguarda è avvenuto, così come quello di molti altri colleghi, nell’ambito della cessione di un ramo di azienda dal Gruppo Intesa San Paolo aBanca. Ha riguardato un numero importante di filiali ex ...