Gioielli | 5 nuovi brand da cui lasciarsi conquistare

(Di venerdì 9 aprile 2021) Artigianali, particolari, preziosi, sembrano delle opere d’arte. Sono le creazioni di cinque nuove marcheda scoprire. Cinque new designer, tutte al femminile, di cui siamo certi sentiremo parlare nei prossimi anni. Artiste del bijoux che si stanno affermando nel vasto universo di jewellery designer e che vengno da tutto il mondo: USA, Inghilterra, Irlanda, Svezia e Francia. Ecco i nomi che abbiamo selezionato per voi. Prendete appunti e soprattutto, lustratevi gli occhi. Never NoT Il duo di Never NoT è formato da Nina Dzhokhadze e Natia Chkhartishvili che, dopo tanti anni nel mondo dei, hanno deciso di mettersi in proprio e fondare unche trova la sua forza e originalità nella ricerca di pietre dai colori particolari, il modo di abbinare le nuance fra di loro e soprattutto il mood pop che rende anche un pezzo ...