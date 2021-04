(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, nell’ambito di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Benevento, collaborati dal personale della Stazione Carabinieri Forestale di Cerreto Sannita, hanno dato esecuzione alla misura cautelare deldineiricadenti neldeldisposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di n. 3(appartenenti al medesimo nucleo familiare), gravemente indiziate diaggravato in concorso, ed in particolare di aver reiteratamente ed illecitamente abbattuto – tra il gennaio e l’ottobre del ...

anteprima24 : ** #Furto di #Faggi nel Parco Regionale del Matese: divieto di dimora in 20 #Comuni per 3 persone **… -

Ultime Notizie dalla rete : Furto faggi

anteprima24.it

... troviamo alcunisecolari. Il più vetusto è un vero e proprio patriarca della natura, con un'...secoli sono denominati "I Tre Frati" per la leggenda di tre fratelli impiccati sul posto per...... troviamo alcunisecolari. Il più vetusto è un vero e proprio patriarca della natura, con un'...secoli sono denominati "I Tre Frati" per la leggenda di tre fratelli impiccati sul posto per...Benevento – Nella mattinata odierna, nell’ambito di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare ...3 persone (appartenenti al medesimo nucleo familiare), gravemente indiziate di furto aggravato in concorso, ed in particolare di aver reiteratamente ed illecitamente abbattuto -tra il gennaio e ...