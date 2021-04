Forum, la moglie tradita dà di matto: grida e sale sul banco davanti al giudice - (Di venerdì 9 aprile 2021) Novella Toloni L'ultimo caso trattato nel celebre programma della Palombelli ha lasciato tutti a bocca aperta in studio non tanto per la storia di bigamia quanto per la reazione della donna davanti al giudice Scene di ordinaria follia nell'ultima puntata di Forum. Una donna, Manuela, ha portato davanti al giudice il marito, Antonio, accusandolo di bigamia. Ma davanti agli occhi del pubblico più che un processo è andata in scena una vera e propria sceneggiata. I protagonisti del celebre programma di Rete4, condotto da Barbara Palombelli, sono nella maggior parte dei casi attori, che interpretano casi e fatti realmente avvenuti. L'attrice di turno questa volta, però, si è fatta prendere un po' troppo la mano. Che la situazione fosse "esplosiva" lo si è capito sin ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Novella Toloni L'ultimo caso trattato nel celebre programma della Palombelli ha lasciato tutti a bocca aperta in studio non tanto per la storia di bigamia quanto per la reazione della donnaalScene di ordinaria follia nell'ultima puntata di. Una donna, Manuela, ha portatoalil marito, Antonio, accusandolo di bigamia. Maagli occhi del pubblico più che un processo è andata in scena una vera e propria sceneggiata. I protagonisti del celebre programma di Rete4, condotto da Barbara Palombelli, sono nella maggior parte dei casi attori, che interpretano casi e fatti realmente avvenuti. L'attrice di turno questa volta, però, si è fatta prendere un po' troppo la mano. Che la situazione fosse "esplosiva" lo si è capito sin ...

CaffeFou : #Forum, la moglie tradita dà di matto: grida e sale sul banco davanti al giudice - ARTEMIS92534498 : Parlando di un componente di una coppia omosessuale sposata: 'moglie o marito, decidete voi'. Direi che è ora di ch… - carli_gianmarco : Il “chi è moglie e marito decidete voi” nella sentenza del giudice Foti rivolto a una coppia gay... anche no, grazie. #forum - profmanontroppo : Giudice di forum: “tizio chiede che il figlio possa trascorrere tempo con lui nella casa in cui vive con caio, che… - Criki2492 : La bassezza della supplente che dovrebbe dare esempio buono agli studenti e insulta la moglie di Alessandro per il… -