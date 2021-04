Firenze. Covid, Ordine dei medici: fiducia in tutti i tipi di vaccini (Di venerdì 9 aprile 2021) “Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha diffuso le nuove indicazioni che consentono ai medici di poter indicare preferibilmente il vaccino Astra Zeneca ai soggetti che hanno un’età sopra i 60 anni. Però il vaccino è efficace per tutti i cittadini, anche quelli sotto i 60 anni. E in virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino. tutti i vaccini ad oggi approvati dall’Ema e dall’Aifa offrono garanzie in termini di sicurezza ed efficacia. E non c’è neanche da porre la questione del rapporto tra rischi e benefici, perché i rischi sono rarissimi”. Così il Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze. “I ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 aprile 2021) “Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha diffuso le nuove indicazioni che consentono aidi poter indicare preferibilmente il vaccino Astra Zeneca ai soggetti che hanno un’età sopra i 60 anni. Però il vaccino è efficace peri cittadini, anche quelli sotto i 60 anni. E in virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino.ad oggi approvati dall’Ema e dall’Aifa offrono garanzie in termini di sicurezza ed efficacia. E non c’è neanche da porre la questione del rapporto tra rischi e benefici, perché i rischi sono rarissimi”. Così il Pietro Dattolo, presidente dell’deiChirurghi e Odontoiatri della provincia di. “I ...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Covid Marras, "Isole Covid - free sarebbe una grande opportunità" FIRENZE - "Isole minori Covid free" ovvero vaccinazioni di massa sulle piccole isole d'Italia, non solo per mettere in sicurezza gli abitanti delle isole che sono maggiormente disagiati dal punto di ...

Anticorpi monoclonali Tls: "A giugno saremo pronti per darli nelle corsie" La sperimentazione clinica degli anticorpi monoclonali anti Covid, ideati e prodotti in Italia da Toscana Life Sciences Sviluppo di Siena, va avanti senza sosta ... la rivista della Coop Firenze che tra ...

Il Covid condanna i detenuti alla solitudine Qui News Firenze Firenze. Covid, Ordine dei medici: fiducia in tutti i tipi di vaccini Così il Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze. “I medici vaccinatori sono gli unici responsabili delle indicazioni cliniche per l’uso dei ...

Covid: Toscana, 1.309 nuovi positivi, tasso sale a 5,02% (ANSA) - FIRENZE, 09 APR - I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 1.309 su 26.094 esami di cui 15.031 tamponi molecolari e 11.063 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi ...

