Dirottò il bus coi bambini | lo sconto di pena per Sy

(Di venerdì 9 aprile 2021) Rosa Scognamiglioridotta di 4 anni per Ousseynou Sy, il 47enne senegalese cheil bus con a bordo la scolarescaridotta da 24 a 19 anni di reclusione per Ousseynou Sy, il 47enne di origini senegalesi che, il 20 marzo del 2019,e diede fuoco a un autobus con a bordo una scolaresca di 50 ragazzini lungo la strada provinciale Paullese, alle porte di San Donato Milanese, in provincia di Milano. Il dirottamento del bus ll coltello, la benzina sulla tappezzeria e le fiamme tra i sedili dello scuolabus. Poi le urla disperate degli studenti e, infine, le volanti dei carabinieri che correvano a sirene spiegate verso il luogo della segnalazione. Accadde tutto in una manciata di minuti al cardiopalma quella mattina del 20 marzo 2019. Bastò poco a Ousseynou Sy, 47 anni del Senegal, per ...

Per il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, la conferma in appello della condanna, pur con una riduzione della pena, per Ousseynou Sy, il 48enne chee incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca della città lombarda, era "attesa". Si tratta di una condanna, "per un fatto gravissimo e pressoché inimmaginabile, che ha ...È stata ridotta da 24 a 19 anni di carcere la condanna per Ousseynou Sy, il 48enne chee incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella, tutti messi in salvo dai carabinieri che fermarono l'uomo nella sua ...