«Cena con delitto – Knives Out 2»: a Daniel Craig oltre 100 milioni di dollari (Di venerdì 9 aprile 2021) I dettagli dell’accordo sono stati rivelati solo in parte, frutto del lavoro fatto dall’Hollywood Reporter. Il magazine statunitense, digerita la notizia secondo la quale Netflix avrebbe acquistato i diritti di Cena con delitto – Knives Out, pellicola di cui la Lionsgate avrebbe dovuto distribuire il sequel, ha cercato di scoprire quali cifre siano state pagate. E, infine, gli sforzi lo hanno ripagato. Secondo l’inchiesta dell’Hollywood Reporter, Netflix avrebbe pagato la cifra record di 469 milioni di dollari per assicurarsi il secondo capitolo della saga. Poi, ne avrebbe sborsato la metà per tenere con sé il cast. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) I dettagli dell’accordo sono stati rivelati solo in parte, frutto del lavoro fatto dall’Hollywood Reporter. Il magazine statunitense, digerita la notizia secondo la quale Netflix avrebbe acquistato i diritti di Cena con delitto – Knives Out, pellicola di cui la Lionsgate avrebbe dovuto distribuire il sequel, ha cercato di scoprire quali cifre siano state pagate. E, infine, gli sforzi lo hanno ripagato. Secondo l’inchiesta dell’Hollywood Reporter, Netflix avrebbe pagato la cifra record di 469 milioni di dollari per assicurarsi il secondo capitolo della saga. Poi, ne avrebbe sborsato la metà per tenere con sé il cast.

Advertising

romeoagresti : #Pirlo: 'L'incontro #Agnelli-#Allegri? Sono stato avvertito dal presidente in persona, perché a parte il calcio l'a… - RaiUno : “L’ultima cena”, un capolavoro di tutta la storia dell’arte. Da #Ulisse, @albertoangela racconta l’incredibile sfid… - ZZiliani : “#Agnelli-#Allegri? È come se io andassi a cena con #Maldini”. Parola di #Pirlo. Che all’improvviso si ricorda, e r… - simabastaroghi : RT @Antonioerred: Ma tipo che chi vuole apre pranzo e cena e chi pensa sia pericoloso semplicemente non ci va e evita contatti con chi ci v… - massifar42 : RT @Antonioerred: Ma tipo che chi vuole apre pranzo e cena e chi pensa sia pericoloso semplicemente non ci va e evita contatti con chi ci v… -