Apple pagherà $3 | 4 milioni in una causa sull' obsolescenza programmata

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 9 aprile 2021)ha accettato di pagare 3,4di dollari agli utenti iPhone cileni, adi una class action presentata dagli utenti che hanno notato che i loro dispositivi più vecchi, tra cui l'iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus e iPhone SE stavano funzionando significativamente peggio dopo un aggiornamento iOS nel 2017. Ogni utente cileno registrato sta riceverà 50 dollari, che dovranno essere condivisi se c'è più di una richiesta per numero di serie del dispositivo (per esempio, un telefono di seconda mano può avere due persone che presentano unaper lo stesso telefono). Circa 150.000 utenti cileni di iPhone hanno infatti fattoadper aver implementato una feature di abbassamento delle performance nei dispositivi sopracitati nel loro ...