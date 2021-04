Apple asso pigliatutto | 6 dei 10 smartphone più venduti a gennaio sono iPhoneHDblog it

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dei 10piùdel 2021 a livello globale, seidi, due di Samsung e dueRedmi. Questo è quanto emerge dalla ricerca condotta da Counterpoint Research. A conferma di quanto rilevato negli ultimi mesi, iPhone 12 è stato il modello più venduto (6%). iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Pro si attestano al secondo e terzo posto con, rispettivamente, il 5% ed il 4% di quote di mercato. Questi tre iPhoneresponsabili del 71% delle vendite totali di2021. iPhone 12 mini è stato quello meno venduto della gamma ma ha comunque ottenuto un 1% del mercato globale che gli ha permesso di piazzarsi in 8a posizione, davanti al Galaxy A31 e all’iPhone SE 2020 che continua ad ottenere dei buoni ...

Questi tre iPhone sono responsabili del 71% delle vendite totali di Apple a gennaio 2021. iPhone 12 mini è stato quello meno venduto della gamma ma ha comunque ottenuto un 1% del mercato globale che ...
Dei 10 smartphone più venduti a gennaio del 2021 a livello globale, sei sono di Apple, due di Samsung e due sono Redmi. Questo è quanto emerge dalla ricerca condotta da Counterpoint Research. A ...