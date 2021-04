Ambulanti bergamaschi | presidio in piazzale Alpini | «All’aperto e in piena sicurezza | il settore deve ripartire»

(Di venerdì 9 aprile 2021) Circa 150 persone, con un centinaio di furgoni, si sono date appuntamento nel pomeriggio di venerdì 9 aprile nelvicino alla stazione per manifestare pacificamente e chiedere interventi urgenti per il, una delegazione ha poi incontrato il sindaco Gori a Palafrizzoni. «Il commercio su area pubblica è in ginocchio, servono soluzioni immediate».

Advertising

webecodibergamo : Il presidio degli ambulanti, oggi pomeriggio in piazzale Alpini - AmoBergamo : #Bergamo Gli ambulanti non alimentari “occupano” pacificamente 34 mercati bergamaschi -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanti bergamaschi

Circa 150 persone, con un centinaio di furgoni, si sono date appuntamento nel pomeriggio di venerdì 9 aprile nel piazzale vicino alla stazione per manifestare pacificamente e chiedere interventi ...Venerdì prossimo, 9 aprile, chi andrà al mercato non troverà al proprio posto soltanto i banchi alimentari, ma anche quelli di tutti gli altri. Solo che non venderanno alcun tipo di merce, semplicemente occuperanno i posteggi loro assegnati.Ammettono che il loro settore è in ginocchio e chiedono soluzioni immediate. Sono le imprese del commercio su area pubblica, aderenti ad Anva Confesercenti Bergamo, che scese in piazza a Bergamo nella ...Nel pomeriggio di venerdì 9 aprile, Anva Confesercenti Bergamo, l’associazione degli ambulanti bergamaschi, ha organizzato una manifestazione pacifica in piazzale Alpini a Berg ...