Volley in lutto: morto Pasinato, oro mondiale con la 'squadra del secolo' (Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - È morto all'età di 51 anni, Michele Pasinato, una delle stelle della Nazionale di pallavolo di Julio Velasco ribattezzata 'squadra del secolo'. Nel 1998 ha contribuito alla conquista dell'oro azzurri ai Campionati mondiali di Tokyo. Pasinato, veneto di Cittadella che ricopriva il ruolo di opposto deceduto a seguito di una grave malattia, ha indossato 256 volte la maglia azzurra vincendo anche la medaglia d'oro agli Europei del 1993 a Turku e a quelli del 1995 ad Atene. Sei le World League vinte da con l'Italia l. A livello di club il palmares di Pasinato contempla una Coppa Cev nel 1994 conquistata con la squadra del Petrarca Padova. Nato a Cittadella il 13 marzo 1969, Pasinato è tuttora il recordman di punti segnati nella regular season della massima serie del

