Vettel agricoltore durante il lockdown: “È stato davvero bello” (Di giovedì 8 aprile 2021) Sebastian Vettel ha fatto l’agricoltore durante il lockdown: “Alla fine mi sono ritrovato da solo con la vanga in mano”. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti a margine della presentazione dell’iniziativa Bio Bienen Apfel, Sebastian Vettel ha raccontato che durante il lockdown, quando la Formula 1 era ferma, ha fatto l’agricoltore. Vettel agricoltore durante il lockdown “Dato che avevo più tempo a disposizione del previsto, ho pensato a cosa potevo fare e a cosa mi interessava. Il tema dell’agricoltura e dell’allevamento mi interessa. È stato davvero bello. Hanno partecipato anche le mie figlie, anche se alla fine mi sono ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Sebastianha fatto l’il: “Alla fine mi sono ritrovato da solo con la vanga in mano”. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti a margine della presentazione dell’iniziativa Bio Bienen Apfel, Sebastianha raccontato cheil, quando la Formula 1 era ferma, ha fatto l’il“Dato che avevo più tempo a disposizione del previsto, ho pensato a cosa potevo fare e a cosa mi interessava. Il tema dell’agricoltura e dell’allevamento mi interessa. È. Hanno partecipato anche le mie figlie, anche se alla fine mi sono ...

