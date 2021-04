Toscani in tv insulta la D’Urso: «Caramella da leccare». E ne ha anche per la Palombelli (Di giovedì 8 aprile 2021) Il gusto per la polemica va bene, la pulsione verso l’insulto ad ogni costo no. Il confine tra l’una e l’altro, purtroppo, quasi mai risulta netto ad Oliviero Toscani, che quasi mai perde l’occasione per dimostrarlo. Lo conferma la sua performance tv nello studio di Adriana Volpe a Ogni Mattina. Qui il celebre fotografo ha sostenuto che molte delle persone più seguite sui social, e in particolare su Instagram, in realtà si mostrano in maniera molto diversa da come sono per via di ritocchi e di trucchi. Fin qui nulla di offensivo. Ma subito dopo Toscani ha espresso dei giudizi piuttosto pesanti. A cominciare proprio dalla padrona di casa, la Volpe, bollata in diretta come barbie. Così Toscani a Ogni Mattina Era solo l’inizio. Subito dopo, infatti, Toscani ha preso di mira anche Barbara ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Il gusto per la polemica va bene, la pulsione verso l’insulto ad ogni costo no. Il confine tra l’una e l’altro, purtroppo, quasi mai risulta netto ad Oliviero, che quasi mai perde l’occasione per dimostrarlo. Lo conferma la sua performance tv nello studio di Adriana Volpe a Ogni Mattina. Qui il celebre fotografo ha sostenuto che molte delle persone più seguite sui social, e in particolare su Instagram, in realtà si mostrano in maniera molto diversa da come sono per via di ritocchi e di trucchi. Fin qui nulla di offensivo. Ma subito dopoha espresso dei giudizi piuttosto pesanti. A cominciare proprio dalla padrona di casa, la Volpe, bollata in diretta come barbie. Cosìa Ogni Mattina Era solo l’inizio. Subito dopo, infatti,ha preso di miraBarbara ...

