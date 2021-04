Tombolata abusiva a Scampia | Polizia multa 20 persone

(Di giovedì 8 aprile 2021) Si sono ritrovati in 30 in un garage di via Cupa della Vedova, nel quartiere napoletano di, per giocare a tombola. Ma sono stati scoperti eti per il mancato rispetto delle misure anti ...

Si sono ritrovati in 30 in un garage di via Cupa della Vedova, nel quartiere napoletano di Scampia, per giocare a tombola. Ma sono stati scoperti e multati per il mancato rispetto delle misure anti ...sospesa nel Napoletano I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno presidiato i comuni di Torre ...Napoli, tombolata abusiva con 30 persone in un garage. Partecipanti multati per inosservanza delle norme anti Covid ...