Tennis: Atp Cagliari, Sonego ai quarti (Di giovedì 8 aprile 2021) Cagliari, 8 apr. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego si qualifica ai quarti di finale del Sardegna Open, torneo Atp 250 in corso di svolgimento al Tennis club Cagliari. L'azzurro, numero 34 del mondo e terza testa di serie, sconfigge il francese Gilles Simon, numero 63 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 37 minuti.

