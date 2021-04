Strasburgo: 'L'obbligo vaccinale per i bambini non viola i diritti' (Di giovedì 8 aprile 2021) L'obbligo di vaccinare i bambini contro una serie di malattie ben note alla scienza medica, in vigore nella Repubblica Ceca, non viola il diritto al rispetto della vita privata dei minori e dei loro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 aprile 2021) L'di vaccinare icontro una serie di malattie ben note alla scienza medica, in vigore nella Repubblica Ceca, nonil diritto al rispetto della vita privata dei minori e dei loro ...

