Stella McCartney | «Oggi è un altro giorno»

(Di giovedì 8 aprile 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 13 aprile 2021 La legge della moda è semplice. Chi arriva prima, perde. Chi arriva dopo, perde. Vince solo chi arriva al momento giusto. «Allora datemi subito il premio per la peggior stilista di sempre». Stella McCartney si muove nella propria casa in Inghilterra con il computer in mano. Ride, si aggiusta i capelli e poi sprofonda in un divano mentre ci risponde via Zoom. Veterana della moda sostenibile, ha iniziato per prima, spesso da sola, quasi sempre guardata come l’elefante nella cristalleria. «Hai presente quelle cene in cui ti arriva il tuo piatto vegetariano e quello di fianco a te ti guarda compatendoti per la purea di melanzana che sembra una cacca?».