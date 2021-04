Rissa in centro a Udine: identificati e denunciati i responsabili (Di giovedì 8 aprile 2021) Alla fine dello scorso mese di marzo 2021, i Carabinieri della dipendente Sezione Radiomobile, a conclusione di un’articolata attività investigativa diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, hanno deferito in stato di libertà i responsabili della Rissa in centro a Udine alla locale Autorità Giudiziaria. I fatti si verificarono nel primo pomeriggio del 25 febbraio 2021, quando, a seguito di numerose chiamate pervenute alnumero unico di emergenza 112, i Carabinieri intervenivano in via Vittorio Veneto dove alcuni passanti e diversi titolari di attività commerciali avevano segnalato una Rissa in corso che stava coinvolgendo una decina di cittadini extracomunitari. Tuttavia, all’arrivo delle Forze dell’Ordine, tutte le persone coinvolte si erano repentinamente ... Leggi su udine20 (Di giovedì 8 aprile 2021) Alla fine dello scorso mese di marzo 2021, i Carabinieri della dipendente Sezione Radiomobile, a conclusione di un’articolata attività investigativa diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di, hanno deferito in stato di libertà idellainalla locale Autorità Giudiziaria. I fatti si verificarono nel primo pomeriggio del 25 febbraio 2021, quando, a seguito di numerose chiamate pervenute alnumero unico di emergenza 112, i Carabinieri intervenivano in via Vittorio Veneto dove alcuni passanti e diversi titolari di attività commerciali avevano segnalato unain corso che stava coinvolgendo una decina di cittadini extracomunitari. Tuttavia, all’arrivo delle Forze dell’Ordine, tutte le persone coinvolte si erano repentinamente ...

