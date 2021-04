Recovery plan | Musumeci a Draghi | fino a ieri sbagliato metodo e merito

(Di giovedì 8 aprile 2021) «Ho contestato il ritardo con il quale le Regioni sono state coinvolte nel confronto con il governo centrale per l’utilizzo dei fondi del, nele nel. Non ci si aspetti dai governatori del Sud una condotta approntata a sterile rivendicazionismo, un atteggiamento da piagnoni lamentosi e accattoni». Lo ha detto il il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

Advertising

Agenzia_Ansa : ?? Recovery plan, la conferenza stampa di Mario Draghi #ANSA - DSantanche : L’Italia sta affrontando una crisi con pochi precedenti nella storia, le imprese chiudono, le famiglie italiane non… - ilfoglio_it : Entro fine mese il Recovery plan deve essere consegnato in Europa e Mario Draghi, oggi, dovrà superare un incontro… - GattoSi18120606 : RT @francescatotolo: “Siamo una risorsa importante”, la comunità rom vuole mettere le mani sul #RecoveryPlan. - GiuliaCarpi1984 : RT @AcquaBeneComune: Il #RecoveryPlan di @Palazzo_Chigi : più privatizzazioni, meno democrazia! L'avversione di #Draghi per l'#acquapubblic… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan

Il presidente del Consiglio Mario Draghi , intervenendo davanti alla conferenza unificata Stato - Regioni, ha parlato dele del coordinamento per la gestione dei fondi che dovrà essere ...Piano vaccinale, Piano nazionale di di ripresa e resilienza (Pnrr), crisi economica e AstraZeneca. Sono questi alcuni degli argomenti che saranno trattati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi , ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di piano vaccini e Recovery Plan: "La prima cosa da capire è l'importanza di seguire le linee guide espresse ...Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “L’Italia si trova di fronte ad un’occasione senza precedenti. Le risorse del Recovery Plan e l’ampio consenso politico sulla necessità di trasformare il Paese fanno sì che ...