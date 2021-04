Quella sedia mancante rivela molto di più (Di giovedì 8 aprile 2021) Quell’immagine di Ursula Von Der Leyen in piedi, vista da dietro che osserva i due signori seduti alle sedie del potere riconosciuto, è scandalosa ed emblematica. Sì, è vero, non è poi così sorprendente, ahimè, assistere a un atteggiamento di mancanza di rispetto da parte del presidente turco nei confronti di una donna.Ma quell’immagine rivela molto di più. rivela la complicità maschile nell’atteggiamento machista nei confronti di una donna. E non importa se Quella donna è Ursula Von Der Leyen, una signora tedesca, laureata in medicina che parla perfettamente inglese e francese, madre di 7 figli, già ministro degli Affari Sociali, già ministro del Lavoro, già ministro della Salute, già ministro della Difesa e a oggi presidente della Commissione Europea. Non importa nulla di tutto questo. È innanzitutto una donna a cui ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Quell’immagine di Ursula Von Der Leyen in piedi, vista da dietro che osserva i due signori seduti alle sedie del potere riconosciuto, è scandalosa ed emblematica. Sì, è vero, non è poi così sorprendente, ahimè, assistere a un atteggiamento di mancanza di rispetto da parte del presidente turco nei confronti di una donna.Ma quell’immaginedi più.la complicità maschile nell’atteggiamento machista nei confronti di una donna. E non importa sedonna è Ursula Von Der Leyen, una signora tedesca, laureata in medicina che parla perfettamente inglese e francese, madre di 7 figli, già ministro degli Affari Sociali, già ministro del Lavoro, già ministro della Salute, già ministro della Difesa e a oggi presidente della Commissione Europea. Non importa nulla di tutto questo. È innanzitutto una donna a cui ...

Advertising

TeresaBellanova : In quel salone, a tutti gli effetti uno spazio pubblico, su quella sedia accanto al Presidente #Erdogan, avremmo di… - martaottaviani : Nel 2015 ad Antalya #Erdogan era giustamente seduto fra #Juncker e #Tusk. Diranno che non c'era la sedia per… - kin_milanista : RT @vanandrix79: @toda022 Quella sedia ha già avuto una vita migliore della mia. - Brapo63 : @Corriere Onorevole @BeaLorenzin prima di questa vicenda, censurabile su tutti i piani, siamo sicuri che la UVDL si… - BELLUCCIANGELO : RT @26julymovement: Ho un collega e amico curdo ed ex militante del partito dei lavoratori. Prima o poi mi chiederà cosa ne penso. Con quel… -