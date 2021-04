Precipita da costone mentre sta effettuando riprese tv | morto

(Di giovedì 8 aprile 2021) Michele Porcelli, 55 anni, regista e operatore di ripresa dell'emittente televisiva regionale LaC Tv èoggi dopo essere caduto, per cause in corso di accertamento, in un burrone. Il fatto è ...

Il fatto è accaduto a Buonvicino, in provincia di Cosenza dove l'operatore stava effettuando alcune riprese vicino ad un costone in una zona impervia quando ha perso l'equilibrio precipitando per ... Cosenza - Per cause in corso di accertamento, un uomo di 56 anni è precipitato da un costone in zona impervia di Buonvicino, in provincia di Cosenza, ed è morto. Si tratterebbe di un operatore tv, impegnato in alcune riprese. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco ...