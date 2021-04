Porto di Taranto: Isc, le sfide per il futuro Valutazioni del confermato presidente del consorzio (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito il comunicato: «Taranto ha bisogno di consapevolezza. Essere protagonisti ed artefici del proprio futuro è un privilegio di pochi e Taranto ha la possibilità di scrivere le pagine più importanti della sua storia economica». Parla così Luigi Guida, riconfermato alla guida di Ionian Shipping Consortium (ISC). Il consorzio, consapevole del proprio ruolo all’interno del sistema portuale ionico, si prepara ad affrontare nuove importanti sfide. «La nostra professione talvolta ci impedisce di effettuare programmi di certa realizzazione, il mondo del trasPorto marittimo è come il mare, imprevedibile e ricco di incognite. – riferisce Guida – Tuttavia abbiamo tracciato una rotta ben precisa che ambisce a rafforzare la nostra presenza sul territorio, in funzione di una ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito il comunicato: «ha bisogno di consapevolezza. Essere protagonisti ed artefici del proprioè un privilegio di pochi eha la possibilità di scrivere le pagine più importanti della sua storia economica». Parla così Luigi Guida, rialla guida di Ionian Shipping Consortium (ISC). Il, consapevole del proprio ruolo all’interno del sistema portuale ionico, si prepara ad affrontare nuove importanti. «La nostra professione talvolta ci impedisce di effettuare programmi di certa realizzazione, il mondo del trasmarittimo è come il mare, imprevedibile e ricco di incognite. – riferisce Guida – Tuttavia abbiamo tracciato una rotta ben precisa che ambisce a rafforzare la nostra presenza sul territorio, in funzione di una ...

