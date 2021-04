OPA Creval, adesioni al 08/04/2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 8 aprile 2021, sono state presentate 475 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 2.705 richieste di adesioni, pari allo 0,00395% dell’offerta. L’offerta iniziata il 30 marzo 2021 terminerà il prossimo 21 aprile 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Creval acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprile 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 8 aprile, sono state presentate 475 richieste di, che portano complessivamente a 2.705 richieste di, pari allo 0,00395% dell’offerta. L’offerta iniziata il 30 marzoterminerà il prossimo 21 aprile. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprilenon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Ultime Notizie dalla rete : OPA Creval Creval, Credit Agricole lamenta mancata pubblicazione proposta di rinvio rinnovo CdA Credit Agricole ha chiesto di rimandare il rinnovo del board alla prima data utile successiva alla chiusura dell'OPA lanciata sulla stessa Creval. L'assemblea degli azionisti del Credito Valtellinese ...

OPA Creval, adesioni al 08/04/2021 Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta ... Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Creval ...

OPA Creval, adesioni al 07/04/2021 Teleborsa Imprese: Agricole a Creval, proposta su rinvio rinnovo del Cda va pubblicata Crédit Agricole Italia segnala che, a più di una settimana di distanza dalla presentazione al consiglio di amministrazione della ...

Creval, Credit Agricole lamenta mancata pubblicazione proposta di rinvio rinnovo CdA Credit Agricole ha chiesto di rimandare il rinnovo del board alla prima data utile successiva alla chiusura dell'OPA lanciata sulla stessa Creval. L'assemblea degli azionisti del Credito Valtellinese ...

