Offerte convergenti con fisso | mobile e TV a pagamento | tariffe al ribassoHDblog it

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sono sempre di più leda parte degli operatori di telefonia fissa che consentono di aggiungere alla normale tariffa mensile con internet e telefono di casa anche una SIMcon traffico dati e voce, l’accesso alle TV ao altre tipologie di servizi. Nella maggior parte dei casi, un’offerta convergente costa meno rispetto al prezzo complessivo dei singoli servizi, con in più altri benefit aggiuntivi tra i quali una maggiore velocità di connessione e costi di attivazione inferiori. Questo è quanto emerge da un focus dell’Osservatorio SOS.it che, dopo aver studiato come sono cambiate letelefonichenel corso degli ultimi mesi (dovuto in gran parte alla pandemia), ha analizzato i vantaggi effettivi delle ...

Sono sempre di più le offerte convergenti da parte degli operatori di telefonia fissa che consentono di aggiungere alla normale tariffa mensile con internet e telefono di casa anche una SIM mobile con traffico dati e voce, l'accesso alle TV a pagamento o altre tipologie di servizi.