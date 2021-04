Musetti-Djere in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Cagliari 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzodovrà vedersela con Laslo, ai quarti di finale dell’Atp 250 di. Il talento carrarese ha superato Dennis Novak e Daniel Evans, garantendosi la possibilità di affrontare il solido tennista serbo, particolarmente insidioso sul rosso. L’incontro si svolgerà venerdì 9 aprile, come seconda sfida a partire dalle ore 11.00 italiane (dopo Sonego-Hanfmann). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e Sky Sport (canali 201 e 204), con livedisponibili sul sito ufficiale di SuperTennis e sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-match. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.