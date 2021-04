Michelin - Un futuro allinsegna di idrogeno e nuove tecnologie

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lapunta a diversificare sempre di più le sue attività per ridurre la dipendenza dal core-business della produzione di pneumatici. La multinazionale francese, nel corso di un incontro con la comunità finanziaria, ha presentato un nuovo piano industriale che prevede un crescente impegno su alcune direttrici di sviluppo: la produzione di fuel cell (celle a combustibile di), la stampa 3D, i materiali compositi, le soluzioni mediche e i servizi tecnologici. Le attività di Symbio. Le attività non legate alla tradizionale produzione di gomme dovranno generare crescenti ricavi supplementari per arrivare a rappresentare il 20/30% del fatturato totale entro il 2030. La, in particolare, punta a sfruttare le aspettative di crescita della domanda nel campo dell'facendo leva su Symbio, joint ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Michelin futuro

Quattroruote

Per lail gruppo Stellantis potrebbe essere solo uno dei primi clienti visto che si parla di trattative in corso con altri produttori per la fornitura di componenti. Del resto il ...... con l'obiettivo di creare unmigliore insieme ai suoi partner e consumatori". Presentata per la prima volta a gennaio 2020 all'evento di lancio dell'edizione francese della Guida, la ...La Michelin punta a diversificare sempre di più le sue attività per ridurre la dipendenza dal core-business della produzione di pneumatici. La multinazionale francese, nel corso di un incontro con la ...Frigo2000 e Politecnico di Milano, accompagnati da una giuria di architetti, designer e chef, tra cui Niko Romito, hanno scelto il vincitore del master Conviviality 4 Kitchen and Modern Living ...