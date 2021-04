Mbappé toglie il sorriso a Leonardo | il suo futuro è deciso

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 aprile 2021) Era unparticolarmente felice, euforico, quello che ieri sera si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria ai Quarti di finale di Champions League del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. Mattatore di serata Kylian, autore di una doppietta che lo pone sempre più in pole per raccogliere il testimone di Messi e Cristiano Ronaldo sulla vetta del mondo. Punzecchiato dalle domande dei giornalisti nel post partita,ha affermato che ci sarà motivo di essere felici anche sul fronte dei rinnovi di contratto, riferendosi in particolare alle situazioni dell'attaccante francese e di Neymar.Secondo quanto riporta As, però, ildisarebbe lontano dalla Tour Eiffel. Il calciatore, infatti, sarebbe intenzionato a cambiare aria già dalla prossima ...