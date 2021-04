Marchetti smentisce | “Con il Milan non si è parlato del futuro di Insigne”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marchetti smentisce

100x100 Napoli

Beatriceha 25 anni ed è una modella, oltre che comparsa in alcuni film. All'attivo ha ... TvBloge conferma che si tratta della cugina della pattinatrice. Isolde è nata nel 1975 ed ...le voci su un'interesse per Bastoni e Nzola da parte della società partenopea, ma dichiara che Giuntoli sarebbe interessato al difensore del Cagliari Zappa. 'Non risulta che il ...Editorialista TMW, giornalista Sky, Luca Marchetti parla dell'incontro a casa Milan tra l'agente di Insigne, Pisacane, e i dirigenti rossoneri: "Al Milan ora non ci pensano, dicono che nell’incontro ...Insieme ad Emanuela Tittocchia, a breve sbarcherà sull'Isola di Famosi una nuova concorrente: si tratta di Emanuela Ferrera, ex meteorina del (...) ...