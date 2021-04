L’ultimo record di Kim Kardashian | entra nel club dei miliardari

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’ennesimodella maggiore delle sorelleKimsigla un altro. Nonostante il momento, almeno a livello personale non sia dei migliori, con il divorzio dal cantante Kanye West le finanze vanno invece alla grande. Il tesoretto di casaè ricco e non ha subito la crisi. Nell’ultima classifica stilata da Forbes, con i più ricchi al mondo, èta anche la maggiore delle sorelle neldei. La star si è imposta con la sua linea di prodotti e grazie anche allo show “The”, ormai alle battute finali che ha raccontato per anni le vicende di Kim, Kourtney e co. Secondo le stime con KKW Beauty, ovvero la linea di prodotti di bellezza ha guadagnato ben 500 milioni di dollari e ...