L'Oms non può più continuare a ignorare Taiwan (Di giovedì 8 aprile 2021) È trascorso un anno da quando, l'8 aprile 2020, il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sferrò un attacco frontale contro Taipei dichiarando in una conferenza stampa di aver ricevuto minacce di morte e insulti razzisti provenienti dall'isola a 180 chilometri dalla costa cinese. Era passato quasi un mese dal fatidico 11 marzo 2020, giorno in cui L'Oms dichiarò ufficialmente la pandemia dopo una visita a Wuhan, da parte del direttore in persona ed era evidente come quest'ultimo avesse fatto suo il messaggio di Pechino secondo il quale la Cina aveva risposto adeguatamente e tempestivamente al contagio, e per tali ragioni era meritevole di incondizionata gratitudine universale. Allora perché quelle dichiarazioni improvvise e senza precedenti nei confronti di una piccola isola di appena 23 milioni di abitanti? Ce lo spiega bene la ...

