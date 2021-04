L' idea di Marcello Fanoaltea | animatore disoccupato a causa della pandemia

(Di giovedì 8 aprile 2021)che ha perso il lavoro per la, ha deciso di creare una pensilina solidale per i bisognosi alla fermata del bus. Palermo, una pensilina alla fermata dell’autobus per aiutare i bisognosi su Notizie.it.

L'iniziativa è diFenoaltea, animatore e artista di strada conosciuto come Fenfer, che da ... La sua voglia di fare è contagiosa, l'è quella di crare altri punti solidali in giro per la ...L'è di mettere a disposizione questi luoghi alla cittadinanza, magari organizzando attività ... La Direzione Sanitaria dell'Ospedale Santa Giuliana, affidata al dottorSanti (psichiatra e ...L'iniziativa è di Marcello Fenoaltea, animatore e artista di strada conosciuto ... La sua voglia di fare è contagiosa, l'idea è quella di crare altri punti solidali in giro per la città.Marcello Fanoaltea, animatore che ha perso il lavoro a causa della pandemia, ha deciso di realizzare una pensilina solidale per i bisognosi alla ...