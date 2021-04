Lavazza A Modo Mio Voicy | Amazon Alexa fa anche il caffè!

(Di giovedì 8 aprile 2021) Grazie alla nuova macchinaMioè possibile chiedere addi preparare il proprio espresso preferito, impostarne la preparazione in una routine, monitorare la scorta di capsule, riacquistarle oltre che richiedere la propria playlist e curiosità sulla macchina stessa L’espresso italiano diventa smart.presentano l’innovativa macchina per il caffèMio, disponibile su.it, sullo store online die presso le principali insegne retail. Grazie alla nuovaMio, la prima macchina per il caffè al mondo conintegrata, è ...

"Il lancio della nuova Lavazza A Modo Mio Voicy con Alexa built - in conferma la vocazione del brand nella ricerca di soluzioni ad alto livello tecnologico per porre il marchio Lavazza al centro di ..."