KONAMI annuncia PITCH CLASH BETA per Mobile

(Di giovedì 8 aprile 2021)Digital Entertainment B.V. hato ufficialmente, un nuovo videogioco per dispositiviche è disponibile a partire da oggi, per un periodo di tempo limitato, in versione OpenTest (accesso in anteprima) per piattaforma Android.è caratterizzato da un nuovo e accessibile gameplay strategico con partite veloci, controlli intuitivi e meccaniche di gioco di facile apprendimento. L’OpenTest durerà fino al 20 aprile 2021.include la licenza di famosi campionati di calcio e dei migliori club dell’Europa e del Sud America, tra cui il Barcellona, il ??Manchester United, la Juventus e il Bayern Monaco. Più di 10.000 ...

