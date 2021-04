Israele si ferma per due minuti per le vittime dell’Olocausto. Il video (Di giovedì 8 aprile 2021) Israele si ferma per due minuti per le vittime dell’Olocausto Roma, 8 apr. (askanews) – Immagini da Tel Aviv che, come ogni luogo in Israele, si è fermata per due minuti alle 10 del mattino quando le sirene hanno risuonato per celebrare il Giorno della Memoria in ricordo dei sei milioni di ebrei vittime del nazismo durante la Seconda guerra mondiale. Gli automobilisti sono scesi dalle loro auto, gli autobus si sono fermati e i pedoni sono scesi in strada per rendere omaggio alle migliaia di morti. Gli israeliani sono usciti fuori dalle loro case, da negozi e uffici, gli studenti fuori da tutte le scuole e università per un momento di raccoglimento. La “Giornata del ricordo dell’Olocausto” ricorre il ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 aprile 2021)siper dueper leRoma, 8 apr. (askanews) – Immagini da Tel Aviv che, come ogni luogo in, si èta per duealle 10 del mattino quando le sirene hanno risuonato per celebrare il Giorno della Memoria in ricordo dei sei milioni di ebreidel nazismo durante la Seconda guerra mondiale. Gli automobilisti sono scesi dalle loro auto, gli autobus si sonoti e i pedoni sono scesi in strada per rendere omaggio alle migliaia di morti. Gli israeliani sono usciti fuori dalle loro case, da negozi e uffici, gli studenti fuori da tutte le scuole e università per un momento di raccoglimento. La “Giornata del ricordo” ricorre il ...

Israele si ferma in ricordo di 6 milioni di ebrei uccisi Agenzia ANSA Israele si ferma per ricordare le vittime dell'olocausto Israele si è fermata alle 10 in punto, per due lunghissimi minuti, per ricordare i 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti. Tutto il popolo israeliano, in tutto il mondo, si è ...

Israele si ferma per ricordare 6 milioni di morti nell’Olocausto Gli autobus e i veicoli pubblici si sono fermati nelle strade e autostrade, mentre i pedoni hanno smesso di camminare in memoria delle vittime del genocidio nazista. La Giornata del ricordo dell’Oloca ...

