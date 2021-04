In Abruzzo temperature gelide | -22 | 6 a Piani di Pezza A Campo Felice 1 538 metri -21 7

(Di giovedì 8 aprile 2021) L'Aquila - Risveglio gelido nell'aprile d'con minime come i - 22.6° gradi di localitàdi, a 1.450sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo (L'Aquila). Queste le altreminime registrate dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Caput Frigoris' , a(stazione meteo 'Il lago di ghiaccio' a 1.538di quota) -21.7° C; a Rocca di Mezzo -18.4°; a Terranera di Rocca di Mezzo -16.3°; al Rifugio Franchetti (stazione a 2433di quota sul Gran Sasso) - 13.8°; aImperatore (con stazione meteo 'Giardino alpino' a quota 2132 sul Gran Sasso) -12.5°; Majelletta Blockhaus (stazione a 2003sul massiccio ...

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: "si esaurisce l'ondata di freddo invernale sull'Italia con pausa stabile fino a venerdì. Nel weekend arrivano però le piogge atlantiche al Nord e in parte al Centro; pi ...I nuovi mezzi sono in grado di rilevare temperature di oggetti a distanza, raccogliere campioni di aria, misurare un'ampia gamma di inquinanti Nuovi occhi aiuteranno l'Arta Abruzzo, l'agenzia ...