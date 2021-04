Gli accessori da avere per realizzare le migliori acconciature del momento (Di giovedì 8 aprile 2021) Con l’arrivo della bella stagione, abbiamo tutti voglia di metterci in gioco e realizzare delle acconciature perfette da sfoggiare in ogni dove. Nonostante il periodo non sia dei più rosei, confidiamo nella nostra positività e ci concentriamo sui dettagli, che fanno sempre la differenza. Seguendo la tendenza della moda Primavera/Estate 2021, vediamo quali sono gli accessori indispensabili per avere un’acconciatura cool, tra le più belle del momento. Ad esempio, un accessorio che potrebbe tornarvi utile e che detta sicuramente tendenza è il foulard, che potete scegliere di qualsiasi fantasia e colore, adatto sia ai capelli lunghi (quindi perfetto per una coda bassa) sia ai capelli corti. Volendo essere super trendy, vi consigliamo di scegliere delle tinte color pastello, oppure di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 aprile 2021) Con l’arrivo della bella stagione, abbiamo tutti voglia di metterci in gioco edelleperfette da sfoggiare in ogni dove. Nonostante il periodo non sia dei più rosei, confidiamo nella nostra positività e ci concentriamo sui dettagli, che fanno sempre la differenza. Seguendo la tendenza della moda Primavera/Estate 2021, vediamo quali sono gliindispensabili perun’acconciatura cool, tra le più belle del. Ad esempio, uno che potrebbe tornarvi utile e che detta sicuramente tendenza è il foulard, che potete scegliere di qualsiasi fantasia e colore, adatto sia ai capelli lunghi (quindi perfetto per una coda bassa) sia ai capelli corti. Volendo essere super trendy, vi consigliamo di scegliere delle tinte color pastello, oppure di ...

Advertising

melablog : Apple ha appena annunciato il Programma Find My per gli accessori di terze parti. Questo significa che AirPods è im… - PancakeItaliano : RT @bvstiadiSatana: Un po' volendo fare la fashion stylist e creare mie linee di accessori e avere fama mondiale, un po' volendo retirarmi… - bitcityit : L'app Dov’è ora permette di rintracciare anche prodotti non Apple: Grazie al Find My Network Accessory Program, ora… - bvstiadiSatana : Un po' volendo fare la fashion stylist e creare mie linee di accessori e avere fama mondiale, un po' volendo retira… - ispazio : I 3 accessori “Find My” ci fanno capire come funzioneranno gli AirTag di Apple -