Giugliano | aumentano i roghi tossici | è Ponte Riccio la zona più colpita della Terra dei fuochi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano aumentano

Fanpage.it

i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa ... All'ospedale di(al quale fanno riferimento i cittadini residenti in diversi Comuni dell'...Perrella (Cardarelli): "i sintomatici" "C'è un aumento di sintomatici e di pressione ... Napoli Nord, ospedali sotto pressione All'ospedale dial quale fanno riferimento diversi ...Detto-fatto: giovedì 8 aprile dalle ore 8 alle ore 12 gli operatori ambulanti occuperanno, in segno di protesta, i posteggi nei seguenti mercati della Campania: Casavatore; Giugliano ... vessati anzi ...Assembramenti a Napoli e provincia: necessario l'intervento delle forze dell'ordine anche con elicotteri. In molti sanzionati ...