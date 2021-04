Frattamaggiore | un murale in omaggio a Diego Armando Maradona

Leggi su 2anews

(Di giovedì 8 aprile 2021)omaggia: unazzurro per celebrare le gesta del Pibe de Oro. Non solo la città di Napoli, ma anche la provincia partenopea non smette mai di ricordare la grandezza di, il più grande calciatore di tutti i tempi, morto a 60 anni lo scorso 25 novembre. Per