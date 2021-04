FdI e Lega, situazione fuori controllo? Retroscena: "L'Aventino della Meloni". Bomba Copasir sul centrodestra unito (Di giovedì 8 aprile 2021) Sul Copasir la situazione precipita sia in Parlamento sia nel centrodestra. Fratelli d'Italia chiede per sé la presidenza della comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, che di prassi spetta all'opposizione. La scelta dunque dovrebbe cadere su un esponente del partito di Giorgia Meloni, unico tagliato fuori dal governo, ma la maggioranza nicchia e Ignazio La Russa parla di "capigruppo dei Ponzio Pilato", visto che mercoledì pomeriggio non è riuscita a sbloccare l'impasse in Senato. La prima riunione del Copasir, convocata dopo quasi 3 mesi, fissata per oggi alle 14, come riporta il Corriere della Sera "con ogni probabilità vedrà l'assenza di Fratelli d'Italia", "anche se ieri, a tarda sera, il partito ne stava ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Sullaprecipita sia in Parlamento sia nel. Fratelli d'Italia chiede per sé la presidenzacomitato parlamentare disui servizi segreti, che di prassi spetta all'opposizione. La scelta dunque dovrebbe cadere su un esponente del partito di Giorgia, unico tagliatodal governo, ma la maggioranza nicchia e Ignazio La Russa parla di "capigruppo dei Ponzio Pilato", visto che mercoledì pomeriggio non è riuscita a sbloccare l'impasse in Senato. La prima riunione del, convocata dopo quasi 3 mesi, fissata per oggi alle 14, come riporta il CorriereSera "con ogni probabilità vedrà l'assenza di Fratelli d'Italia", "anche se ieri, a tarda sera, il partito ne stava ...

