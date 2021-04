F1 | Jacques Villeneuve | “Sainz potrebbe diventare un problema per Leclerc in Ferrari”

Advertising

OA_Sport : #F1 Jacques Villeneuve sottolinea che il rapporto tra Sainz e Leclerc potrebbe peggiorare per la fame di vittoria d… - cyclingpro : RT @danielesparisci: I 50 anni di Jacques Villeneuve, una lunga e intensa chiacchierata - f1_notizie : Jacques Villeneuve compie 50 anni: «Con Schumacher scontri da lupi, non correvo nel nome papà Gilles»-… - Fra55oni : RT @danielesparisci: I 50 anni di Jacques Villeneuve, una lunga e intensa chiacchierata - uzapelloni : I 50 anni di Jacques, il Villeneuve campione del mondo. Un tipo davvero tosto -

Ultime Notizie dalla rete : Jacques Villeneuve

Corriere della Sera

Domenica 26 ottobre 1997: sul circuito di Jerez De La Frontera si decide il Mondiale di F1. Michael Schumacher si presenta in Andalusia con un punto di vantaggio su, 78 punti a 77. Il presidente della FIA Max Mosley in una vigilia nel segno della tensione dichiara di aspettarsi correttezza e lealtà tra i due piloti in lotta per il titolo. Le ...Per festeggiare il 50esimo compleanno di, campione del mondo e figlio dell'indimenticabile Gilles, il Corriere della Sera è andato a intervistarlo. Per lui l'età 'è un numero. Invecchiare non è un problema'. Vincitore a ...Alla vigilia dei 50 anni, Villeneuve è tornato a parlare della gara di Jerez del 1997, anno in cui si laureò campione del mondo, battendo Michael Schumacher. Credits dal web Jacques Villeneuve ha ...Ad andare un po’ controcorrente è stato il campione del mondo del 1997Jacques Villeneuve che, al Corriere dello Sport, ha espresso un concetto molto chiaro: “Sainz ha iniziato bene la propria ...