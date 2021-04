Dybala, tocco delizioso. Segna e viene "travolto" dalla panchina (Di giovedì 8 aprile 2021) Il gol Segnato nel secondo tempo da Paulo Dybala è stata una liberazione. Ecco come l'argentino e i compagni hanno festeggiato il 2 - 0 al Napoli Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 aprile 2021) Il golto nel secondo tempo da Pauloè stata una liberazione. Ecco come l'argentino e i compagni hanno festeggiato il 2 - 0 al Napoli

Advertising

ilcirotano : Dybala, tocco delizioso. Segna e viene 'travolto' dalla panchina - - filippo1176 : @pietromichi @Pattu1967 @capuanogio Quando a Chiesa,Cuadrado, CR7,Dybala fischiano rigori per molto meno di quel to… - Claudio27866770 : Meraviglioso #Dybala un tocco di classe ed un gol di classe..è sempre Lui! #JuventusNapoli #Dybala - alzheimer_dr : Non tocco libro da venerdì e mi sento utile come la punizione data a Arthur McKennie e Dybala - juveziyad : RT @_Furiaceca: Dybala, quando parlo di piedi buoni intendo questo tipo di tocco e questo giocatore ha fatto sentire molto la sua assenza i… -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala tocco Dybala, tocco delizioso. Segna e viene "travolto" dalla panchina Il gol segnato nel secondo tempo da Paulo Dybala è stata una liberazione. Ecco come l'argentino e i compagni hanno festeggiato il 2 - 0 al Napoli

TOP FLOP - Juventus - Napoli: il migliore ed il peggiore azzurro in campo ... c'è poi un lungo check del Var per un presunto tocco di mano. Buffon salva ancora la Juventus al ... Il gol che decide la gara arriva al 74, il subentrato Dybala viene servito in area da Bentancur e ...

Dybala, tocco delizioso. Segna e viene “travolto” dalla panchina | Il Cirotano Dybala, tocco delizioso. Segna e viene “travolto” dalla panchina Il gol segnato nel secondo tempo da Paulo Dybala è stata una liberazione. Ecco come l’argentino e i compagni hanno festeggiato il 2-0 al Napoli ...

CR773 e Chiesa, il doppio siuuu rischiara il futuro Juve Cristiano Ronaldo supera Romario su super assist dell'azzurro e ora è a un passo dai cento in bianconero Talmente incredibile, quell’errore al secondo minuto, con il pallone sfiorato e sfilato sul fon ...

Il gol segnato nel secondo tempo da Pauloè stata una liberazione. Ecco come l'argentino e i compagni hanno festeggiato il 2 - 0 al Napoli... c'è poi un lungo check del Var per un presuntodi mano. Buffon salva ancora la Juventus al ... Il gol che decide la gara arriva al 74, il subentratoviene servito in area da Bentancur e ...Il gol segnato nel secondo tempo da Paulo Dybala è stata una liberazione. Ecco come l’argentino e i compagni hanno festeggiato il 2-0 al Napoli ...Cristiano Ronaldo supera Romario su super assist dell'azzurro e ora è a un passo dai cento in bianconero Talmente incredibile, quell’errore al secondo minuto, con il pallone sfiorato e sfilato sul fon ...