Davis e Lebron James | la il punto sul loro recupero

(Di giovedì 8 aprile 2021) Bisognerà attendere ancora qualche settimana perché i Los Angeles Lakers possano riabbracciare, fermi da oltre un mese a causa deirispettivi infortuni. Le due stelle non sono ancora pronti per riprendere la preparazione e non forzeranno i tempi per evitare pericolose ricadute.: quando torneranno? Il rientro delle due stelle dovrebbe avvenire entro il mese di aprile, ma occorrerà comunque procedere con molta cautela. Marc Stein, reporter del New York Times, ha spiegato la natura del problema delle due stelle iniziando da:”ha saltato le ultime 23 partite a causa del persistente dolore al tendine D’Achille e a uno stiramento al polpaccio. C’è qualche speranza all’interno ...

b0nz089 : @Gabriele_Farina @dchinellato davis potrebbe tornare per quella data,lebron a fine mese massimo primi maggio - Gabriele_Farina : @dchinellato Follia pensare LeBron e Davis che rientrino 15 aprile, il giorno che riaprono lo staples? - Gerlandovalenti : @rprat75 @dchinellato Diciamo che se Harden, durant e compagni sono assenti e davis e lebron dall'altro lato pure, no ?? - lattetiepido : @tiazorlo Gasol ha giocato bene anche, e senza Davis e LeBron è difficile, speriamo di recuperare drummond almeno - tiazorlo : @lattetiepido Stanotte bene, primo tempo benissimo, ci è entrato tutto e abbiamo difeso alla Vogel, poi abbiamo ges… -

Ultime Notizie dalla rete : Davis Lebron

NbaReligion

Quando nel weekend Ben McLemore era stato rilasciato dagli Houston Rockets , uno sguardo alla sua agenzia di rappresentanza ? la Klutch Sports di Rich Paul , la stessa diJames e Anthony? aveva dato un primo indizio su quale potesse essere la prossima destinazione del tiratore da Kansas. E difatti così è: McLemore va a occupare l' ultimo posto disponibile ..."Space Jam 2", il cast Protagonista del film èJames nei panni di sé stesso, insieme a Don Cheadle e Sonequa Martin - Green. Tra le altre stelle dell'NBA, ci sono Anthony, Klay Thompson, ...Per il rientro in campo di Anthony Davis e LeBron James sembra che sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Secondo quanto affermato da Marc Stein, del New York Times, i Los Angeles Lakers ...LeBron James non è estraneo a questa stessa tendenza e, nel corso della sua carriera, ha arricchito la sua filmografia con diversi prodotti, prestando il suo volto in due film e in due puntate di seri ...