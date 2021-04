Covid, in Lombardia 2.537 nuovi positivi con oltre 54 mila tamponi, 130 le vittime. Nella Bergamasca +166 casi (Di giovedì 8 aprile 2021) I dati di giovedì 8 aprile nel report della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è del 4,6%. Calano i ricoveri. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 aprile 2021) I dati di giovedì 8 aprile nel report della Regione. Il rapportoè del 4,6%. Calano i ricoveri.

Advertising

SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: 'Chiederò di passare in zona arancione' - Corriere : Vaccini in Lombardia, aperte da oggi in anticipo le prenotazioni per la fascia 70-75 anni - myrtamerlino : Chiara #Ferragni poteva decidere di far rumore o stare zitta. Ha deciso di parlare. ???? Brava Chiara perché non tut… - monsieur_dapoz : RT @ChiaraBaldi86: Dati di oggi della #Lombardia: Positivi: +2.537 (di cui 145 'debolmente positivi') Ricoverati: 6.501, -94 Terapia inten… - webecodibergamo : I dati regionali -