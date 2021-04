Covid | Fontana | ' ieri carico Pfizer | entro 11 4 garantita una dose a tutti over 80' 2

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

...a favore dei nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza. Si ... Maura. "Questo per venire incontro agli aventi diritto che in ogni caso potranno sempre ...Lo annuncia il presidente di Regione Lombardia Attilio. RACCOMANDAZIONE ASTRAZENECA PER ... fino a domenica 11 aprile, tutti gli over 80 che hanno aderito alla campagna vaccinale anti(...(Adnkronos) - Con 127.013 somministrazioni, fino a domenica 11 aprile, tutti gli over 80 che hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid (668.033) avranno ricevuto la prima dose di vaccino. Verra ...Da oggi, giovedì 8 Aprile, è possibile prenotare il vaccino anche per i cittadini che rientrano nella categoria 70-75 anni ...