Covid | Casapound | ' no responsabilità in scontri | in video invitiamo a calma durante tensioni'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Da più parti, stampa, governo e Pd, stanno arrivando verso Casapound le solite accuse di aver incitato piazza Montecitorio ed aver preso parte ai momenti di tensione con le forze dell'ordine. Questo breve video, dimostra nei fatti, che il consigliere municipale Luca Marsella nel momento in cui la polizia carica i manifestanti era sul palco a cercare di riportare la calma". Così Casapound, che pubblica anche un video a testimonianza di quanto affermato. "Perché per noi non dovrebbe essere legittimo essere in piazza? Tra le nostre fila ci sono padri, madri, lavoratori, imprenditori ed anche ristoratori che hanno partecipato alla protesta perché colpiti in prima persona - aggiunge Casapound - Detto questo, la rabbia di chi era in piazza è sacrosanta e da noi ...

